Università di Trento | stop all’uso del maschile anche per le donne | l’ateneo sceglie “il femminile sovraesteso”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Usare il “” quando si parla al plurale di un gruppo di persone e non il. E non solo: usare le cariche declinate alper indicare i ruoli di riferimento, a prescindere da chi li ricopre. La scelta, messa nero su bianco in una comunicazione ufficiale, è dell’di. Il rettore Flavio Deflorian lo ha annunciato il 28 marzo scorso con una comunicazione pubblicata sul sito: il Regolamento generale di ateneo, per la prima volta, è stato redatto con questa regola. Recita l’incipit: “I termini femminili usati in questo testo si riferiscono a tutte le persone“. A spiegare le ragioni della scelta, presa unanimamente dal Consiglio d’amministrazione, è stato lo stesso Deflorian: “Nella stesura del nuovo Regolamento”, ha detto nei giorni scorsi, ...