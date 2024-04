Università Bicocca | protesta degli studenti | “Bloccate gli accordi con Israele”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Milano – Proteste in corso all'di Milano-, dove un gruppo di manifestanti - con l'organizzazione giovanile Cambiare Rotta - sta chiedendo al Senato Accademico di “fare come a Torino”: “Blocchiamo anche ingliMaeci con”.Universitain appoggio alla Palestina, Milano, 3 Aprile 2024, Ansa/Andrea Fasani Una studentessa si è incatenata nell'atrio. I compagni restano in presidio alle porte dell'U6, in piazza dell'Ateneo Nuovo, mentre una delegazione viene ricevuta dal Senato. “Non ce ne andremo finché non otterremo quello che chiediamo”, la promessa. La mobilitazione milanese, nel solco di quanto successo a Torino e a Bari, apre una settimana di agitazioni: il 9 aprile è in programma uno sciopero del comparto ...