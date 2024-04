Università | Bernini | ' allargheremo ancora accesso a Medicina in modo sostenibile'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Sui test di"siamo in attesa della sentenza del Consiglio di Stato. A noi il Tolc non è mai piaciuto, perché opaco poco trasparente, con una banca dati chiusa. Abbiamo creato un test ponte, che sarà il prossimo, con una banca dati aperta e totalmente trasparente, da cui verranno presi i test dei quesiti. In attesa, di cambiare l'che già abbiamo allargato moltissimo ma che amplieremosulla base di un perfezionamento della normativa in un'ottica di sostenibilità". E' quanto ha affermato il ministro dell'e della Ricerca, Anna Mariaa 24 Mattino su Radio24.