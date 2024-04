Unieuro | è fatta | ecco Daniele Magro Chili | centimetri ed esperienza per Martino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo aver festeggiato la Pasqua a casa a Cremona insieme alla moglie, nel pomeriggio di Pasquettaè salito in auto e ha guidato fino a Forlì. Dopo una cena con alcuni dirigenti e un giretto per avere un primo impatto con la nuova città, il nuovo acquisto dell’ha pernottato nella stanza d’albergo dove alloggerà in attesa di entrare nell’appartamento che la società gli sta cercando. Ieri mattina ha svolto il primo allenamento atletico e di pesi con la squadra, mentre nel pomeriggio ha preso parte alla seduta tecnica agli ordini di coach Antimo. Insomma, l’affare è fatto:nella sua nuova avventura forlivese indosserà la maglia numero 15 visto che il 18, che lui avrebbe preferito, era già di Luca Pollone. Indipendentemente dai problemi fisici di Giacomo Zilli, ...