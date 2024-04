Un’idea astratta di concorrenza a volte rafforza uno statalismo concreto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Se un’interpretazione troppo rigida del diritto europeo dellaobbliga lo Stato a mantenere la sua ingombrante presenza sul mercato, sta davvero facendo l’interesse dei consumatori? È una domanda retorica che però viene spontaneo porsi alla luce delle obiezioni poste dalla Commissione europea all’acquisizione di Ita da parte di Lufthansa. Breve riassunto: il governo italiano è di fatto subentrato alla precedente proprietà di Alitalia nel 2017, prima con una serie di prestiti (in parte sanzionati da Bruxelles come aiuti di Stato illegittimi), e poi col commissariamento. A quel punto si è costituita Ita, formalmente in discontinuità con la vecchia gestione, anche per evitare la restituzione degli aiuti. E si è avviato il percorso per la privatizzazione, dal quale sono emerse due opzioni: la cordata guidata da Lufthansa e quella messa assieme da diversi ...