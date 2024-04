Una visita tra arte e gusto alla scoperta di Tarquinia medievale

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – Una giornata tradi, delle sue origini medievali e del suo splendido centro storico, con le torri, gli antichi palazzi e i suggestivi panorami, che inizierà con una dolcissima colazione tutta dedicata al cioccolato e ai suoi mille usi. Dopo il successo dell’iniziativa del 23 marzo, la guida turistica Claudia Moroni, con Impero Bar, propone per il 6 aprile unaai terzieri di Valle e del Poggio abbinata a una colazione che avrà il suo “piatto forte” in un delizioso dolce di cioccolato con pezzetti di pane. “Riproponiamo una formula fortunata – sottolinea la guida turistica Claudia Moroni -, che combina. Il punto di ritrovo sarà alle 10 a piazza Cavour, ...

incontri , spettacoli, presentazioni, ma anche giri in barca e camminate… sono tantissime, e in tutta Italia, le iniziative per il 2 aprile , la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, ... (iodonna)

Per una terra di Pace - Attraverso un laboratorio e lo spettacolo teatrale " Giulia dal cuore verde. La vita in un quadro" si coinvolgeranno scuole, oratorio e parrocchia, associazioni aderenti al tavolo minori e famiglie ...ecodibergamo

Il presidente Mattarella in Africa - Il presidente italiano Sergio Mattarella si reca in Africa per una visita di Stato in Costa d’Avorio, confermando il rinnovato interesse dell’Italia per il continente africano. Questo viaggio ...online-news

I Grandi Classici di Clusone - All'interno di "I Grandi Classici di Clusone", visita a una delle bellezze artistiche più importanti del paese: l'orologio Planetario Fanzago. È tempo di visite guidate a Clusone! Clusone conserva ...ecodibergamo