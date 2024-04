Una delegazione di Camera e Senato a Parigi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) ROMA – Unadi Deputati eri della sezione Italia-Francia dell’Unione Interparlamentare sarà domani a, ospite delle omologhe sezioni francesi dell’Assemblèe Nationale e del. Laguidata dall’on. Piero Fassino (foto), presidente della sezione italiana, sarà composta dagli onorevoli Calovini, Candiani, Gribaudo, Madia, Manes, Onori, Pella e dalla Sen. Malpezzi. Nella prima mattinata di domani laitaliana sarà ricevuta dal Ministro per gli Affari europei Jean-Noel Barrot. Seguirà una sessione di lavoro con il Presidente Marcangeli e i Deputati dell’Assemblèe Nationale, con i quali si discuterà di guerre in Ucraina e Medio Oriente, politiche europee, nuova politica agricola. Nel pomeriggio a Palais Luxemburg, sede del ...

La Regione Toscana ha incontrato le persone con disabilità - Come promesso in occasione del recente presidio di protesta in difesa dei servizi per la Vita Indipendente delle persone con disabilità organizzato dall’AVI Toscana (Associazione Vita Indipendente Tos ...superando

Erasmus, da Le Mans una delegazione francese in arrivo a Fucecchio - Dopo il progetto Erasmus, proseguono le esperienze europee per gli studenti dell’istituto superiore “Arturo Checchi” di Fucecchio. Questa volta i protagonisti sono gli alunni della classe 4C del liceo ...gonews

Firmato “Memorandum di collaborazione” tra Regione lazio e Voivodato di Lublino - ROMA– Una delegazione della Regione Lazio, con a capo il presidente della prima commissione regionale del Lazio, Flavio Cera, su delega del presidente Francesco Rocca, ha partecipato a un incontro bil ...online-news