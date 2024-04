Una buffonata | la riforma mi ricorda Lui Rossella fuori controllo contro Meloni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) È un “CarloShow” quello visto nell'ultima puntata di DiMartedì, il talk di approfondimento politico e sociale di La7, condotto da Giovanni Floris. L'ex-direttore di Panorama si è espresso sui vari temi della politica e dell'attualità italiana, incalzato dalle domande di Floris dallo studio. Il primo caso, più scottante, è quello che riguarda il ministro per il Turismo, Daniela Santanchè, finita al centro delle indagini della procura di Milano.dice: “Santanché ha già rischiato il posto da ministra, ma gode dell'appoggio di un importante personaggio come il presidente del Senato, li lega una vecchia amicizia e anche in politica sono sempre stati dalla stessa parte e lo saranno ancora”. Quanto alla compravendita sospetta della Villa di Alberoni, presa e rivenduta in meno di un'ora con un guadagno netto di 1 milione di euro, ...

L'Occidente preme sulla Cina affinché convinca la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina. La visita di Rutte a Pechino (Aurelio Tarquini)...: Se l'Europa desidera la fine del conflitto perché continua a sostenere la buffonata della ... Stati Uniti e Turchia non sono così scemi di trasformare la comoda guerra per procura in una rischio ...

Meloni: "La povertà non si abolisce per decreto". M5s e Pd: "Niente reddito e salario minimo, per legge lei la sta aumentando': Dice Giorgia Meloni che 'la povertà non si abolisce per decreto '. Una dichiarazione pronunciata probabilmente per fare il verso a Luigi Di Maio e al suo celebre ' ... 'Altro che la buffonata del ' ...