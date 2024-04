“Un uomo nuovo” Incursione di Fagnani da Fiorello | l' intervista della svolta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) È tornato 'VivaRai2!': Rosario, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari hanno dato il buongiorno a tutta Italia a suon di musica, notizie del giorno ma soprattutto buonumore dopo la breve pausa forzata di Pasqua. Nel glass del Foro Italico si commenta la chiusura di Matteo Salvini a Vladimir Putin. "Sapete qual è stata la scusa?", chiede. "Non sapeva fosse russo, con quel cognome pensava fosse veneto!". Ospite di oggi, in collegamento in videochiamata, è stata Francesca. Parlando di Salvini,si è rivolto proprio alla conduttrice di 'Belve': "È stato da te e ha espresso dubbi sul generale Vannaci, teso la mano a Umberto Bossi, rinnegato Putin, mandato segnali di pace a Giorgia Meloni... che gli hai dato da bere? È un!”. In Italia stanno ...