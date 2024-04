(Di mercoledì 3 aprile 2024) Unladurante latra The Strongest e Gremio: puòanche questo in unadi

Un tifoso suona la chitarra sugli spalti: può accedere solo in una partita di Copa Libertadores - Un tifoso suona la chitarra sugli spalti durante la partita tra The Strongest e Gremio. Ebbene sì, può accedere anche questo in una partita di Copa Libertadores. Ad un certo punto della partita che si ...fanpage

Il Napoli con una prestazione indegna consegna ai suoi tifosi una Pasqua peggiore dell'ultimo Natale - Pasqua poco felice per i tifosi del Napoli, la sciagurata stagione della squadra azzurra continua. Giocatori svuotati e società assente.areanapoli

Lazio, Pedro suona la carica: "Si combatte e si vince insieme!" - FOTO - Buona la prima per Igor Tudor: la Lazio chiude la porta alla Juventus di Allegri conquistando tre punti fondamentali nella corsa all'Europa. La vittoria, siglata da Adam Marusic allo scadere, ...lalaziosiamonoi