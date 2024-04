Un scia di fuoco nei cieli della California | nessun mistero sulla natura del bolide

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Una fiammata neiche non poteva passare inosservata. Potrebbe essere un detrito spaziale cinese in caduta verso la Terra illuminoso che nella notte del 2 aprile ha attraversato il cielo: si tratterebbe del modulo orbitalemissione Shenzhou 15, lanciata lo scorso 22 novembre per portare tre astronauti in orbitastazione spaziale cinese Tiangong. Lo dice, con un post pubblicato su X, l’astronomo Jonathan McDowell del Centro per l’astrofisica Harvard-Smithsonian. La caduta del modulo cinese, del peso di circa 1.500 chili, avrebbe generato laluminosa che intorno alle ore 1.40 locali è stata avvistata dall’area di Sacramento fino a San Diego: quasi un centinaio le segnalazioni giunte all’American Meteor Society, mentre in ...