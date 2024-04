Mancata presenza in mediazione senza giustificazione, domanda improcedibile - Scarica Sentenza Tribunale di Napoli 2024 Il tribunale di Napoli evidenzia come la mancata presentazione in mediazione in mancanza di valida giustificazione è equiparabile alla mancata instaurazione d ...mondoadr

Un luogo per festeggiare la fine del Ramadan: il Tar impone al comune di Turbigo di assegnarlo entro venerdì - Il comune di Turbigo dovrà assegnare un luogo idoneo per i festeggiamenti del Ramadan. Lo ha deciso il Tar della Lombardia che ha stabilito l’assegnazione entro le ore 14 di venerdì.fanpage

Diego De Silva: "Ho avuto due tumori: il primo a 54 anni, il secondo a 57. Mi spaventa più l'amore che la malattia" - Lo scrittore dei libri che hanno ispirato la serie 'Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso' a Repubblica: "Mia figlia è stata la ...huffingtonpost