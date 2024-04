Un logo per celebrare questo compleanno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un regalo speciale da un tifoso speciale. Fausto Consani, tifoso del Pisa e pensionato, nonché ex vignettista de La Nazione, ha donato il suo particolareper i 115 anni del Pisa Sporting Club alla redazione. "Faccio il geometra, ma mi piace disegnare vignette e loghi - ammette Consani -. Passano gli anni, ma la passione resta immutabile". Per anni ha seguito le vicende nerazzurre anche direttamente. "Dal 1960 al 1977 sono sempre stato al seguito della società nerazzurra, come vignettista - dichiara Consani -. Ricordo ancora la Porsche di Gonfiantini, ex calciatore nerazzurro, targata Firenze, quando arrivava al campo". In passato Consani ha anche collaborato con l’Associazione Cento, con la quale sviluppò ildel centenario nel 2009, poi finalizzato dalla stessa associazione che rese la grafica più moderna. "Fu la cosa più bella per la quale ...

