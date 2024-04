Un Arlecchino improbabile alle Muse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si avvicina il giorno del debutto per l’atteso spettacolo ‘?’, in scena da domani a domenica al Teatro delledi Ancona. A firmarlo e dirigerlo è uno dei maggiori protagonisti della scena teatrale italiana, Marco Baliani. Nel ruolo del protagonista c’è Andrea Pennacchi, affiancato da Marco Artusi, Maria Celeste Carobene, Miguel Gobbo Diaz, Margherita Mannino, Valerio Mazzuccato e Anna Tringali. Musiche eseguite dal vivo da Giorgio Gobbo e Riccardo Nicolin; scene e costumi Carlo Sala. Quello che si vedràè unche "farà forse sussultare i tanti Arlecchini che nel tempo hanno fatto grande questa maschera della commedia dell’arte – scrive Baliani –. Lui cerca in tutti i modi di essere all’altezza del ruolo, ma non ne azzecca una: è goffo, sovrappeso, del tutto ...