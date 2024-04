Ultim’ora Napoli | De Laurentiis in Procura per essere interrogato | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 aprile 2024)– Deè alladi Roma perin merito all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Victor Osimhen è la punta di diamante del. Il suo apporto, soprattutto nell’anno dello scudetto, è stato fondamentale per ilper raggiungere gli obiettivi che la società si era prefissata. In coppia con Khvicha Kvaratskhelia ha costruito una delle coppie d’attacco più forti d’Europa che i tifosi azzurri hanno imparato ad amare sin da subito. Con ogni probabilità quella attuale sarà l’ultima stagione per Osimhen in maglia. Lo scorso dicembre, infatti, ha firmato un rinnovo di contratto a cifre elevatissime per permettere, però, aldi incassare per intero i 130 milioni di euro previsti ...