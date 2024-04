Ultime Notizie Roma del 03-04-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024)Daily News radio giornale e siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il conflitto in Ucraina in apertura il segretario generale della NATO jens altenberg mette l’accento sulla necessità Per chi è di ricevere denaro fresco per poter vincere la guerra è un nuovo quadro per fornire gli aiuti militari in modo che siano prevedibili e costanti proprio oggi i ministri inizieranno a discutere il fondo da 100 miliardi per l’Ucraina è una struttura di coordinamento nato dobbiamo affidarci meno ai contributi volontari e più agli impegni dell’Alleanza meno alle offerte a breve termine più agli impegni pluriennali ha aggiunto Mosca deve capire che non può raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia andiamo in Taiwan un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato oggi sulla costa orientale dell’isola ...