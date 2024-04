Ultime Notizie Roma del 03-04-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024)Daily News radio giornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura di giornale sale di Ora in ora il bilancio delle vittime del violento terremoto di magnitudo 7.4 che oggi ha colpito l’isola di Taiwan almeno 736 persone sono rimaste ferite e lo ha comunicato il governo di Taipei La maggior parte dei decessi sono avvenuti vicino all’epicentro del sisma il bilancio è provvisorio oltre 127 le persone ancora intrappolate quasi 80 delle quali nei tunnel stradali il terremoto ha avuto conseguenze anche sulla fornitura di energia elettrica con oltre 91.000 famiglie senza elettricità il Sisma è stato segnalato in modo chiaro anche in Cina fino a Shanghai la guerra in Medio Oriente Joe biden ha affermato che Israele non sta facendo abbastanza per proteggere gli operatori umanitari ...