Ultime Notizie Roma del 03-04-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo in Medio Oriente 7 operatori umanitari di Worlds andrà Kitchen e tutti stranieri sono rimasti uccisi in un raid israeliano nella striscia di Gaza movimenti del convoglio erano coordinati con l’ID F fa sapere Ong L’Unione Europea chiede un’indagine approfondita un tragico incidente con menta Israele dopo i raid israeliano Damasco in cui è stato ucciso l’alto comandante Passalacqua a mad reinz zahedi la guida Suprema dell’Iran Alì carmena Israele paura in Finlandia dove andò di cene ha aperto il fuoco in una scuola vanta cittadina pochi chilometri al nord di Helsinki il bilancio di un morto e due feriti Gli studenti hanno tutti i dodici anni proprio come responsabile non è ancora Chiaro come ragazzino che è stato fermato dalla polizia si è entrata in possesso ...