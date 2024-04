Ultime Notizie Roma del 03-04-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024)Daily News radio giornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato a Taiwan in sisma che ha colpito la parte orientale del paese è stato il più forte degli ultimi 25 anni dal direttore del centro sismologico di Taipei von Kiev alcuni edifici sono crollati nella contea di whalien vicino all’epicentro del terremoto secondo i media ci sono persone intrappolate sotto le macerie Al momento sono segnalati almeno quattro morti quasi cento feriti ma il bilancio pare destinato a salire è stato lanciato un allarme Tsunami sia per Taiwan che per il Giappone e poi è rientrato andiamo ora in Medio Oriente sette operatori sanitari di World Central Kitchen tutti gli stranieri sono rimasti uccisi in un raid israeliano nella striscia di Gaza colpiti involontariamente fa sapere Netanyahu un ...