UFFICIALE – Trauma contusivo per Ngonge | la nota sull’infortunio

Tegola a Castel Volturno: infortunio per Ngonge durante l'allenamento! - Brutte notizie per Calzona in vista della gara di domenica contro il Monza. Cyril Ngonge ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un Trauma contusivo alla coscia sinistra. Una vera e propria ...tuttonapoli

Lazio, il comunicato UFFICIALE sulle condizioni di Zaccagni - Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli ...lalaziosiamonoi

Roma-Lazio, il forfait è UFFICIALE: addio derby - Roma-Lazio, è quasi UFFICIALE: doppio forfait in vista della gara di sabato pomeriggio all’Olimpico. Nessuno dei due è in grado di recuperare Un doppio forfait. UFFICIALE. Sì, perché i tempi sono stre ...asromalive