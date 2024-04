UeD 2024 Over | chi è Cristiano | età | cognome | lavoro | Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 3 aprile 2024)è un cavaliere del Tronodi Uomini e Donne. È tornato nel programma di Maria De Filippi nel corso dell’edizione 2023/, precisamente intorno al mese di marzo. In realtà si tratta di un volto già noto in quello studio di Canale 5. Infatti, ha preso parte al dating show già nel 2016. Ora è tornato in scena pronto a trovare l’amore nella famosa trasmissione del pomeriggio di Mediaset. Inizialmente è uscito con Cristina Tenuta, ora invece sta conoscendo Jasna, con cui tutto sembra procedere nel migliore dei modi. Ma vediamo cosa c’è da sapere su questo giovane cavaliere. Chi èLo Zupone del Tronodi Uomini e Donne: età,Leggi anche: Uomini e Donne, chi è Jasna: età,, ...