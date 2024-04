Udinese vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Per blindare la salvezza i friulani sognano il colpo grosso contro i nerazzurri ormai vicinissimi al titolo.vssi giocherà lunedì 8 aprile 2024 alle ore 20.45VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani si stanno avvicinando alla salvezza, anche se mancano ancora dei punti per festeggiare. La squadra di Cioffi, reduce da cinque punti nelle ultime cinque giornate, ha un vantaggio di tre lunghezze zona retrocessione, per cui occorre cambiare marcia per evitare rischi I nerazzurri hanno ormiai lo scudetto in pugno con 14 punti di vantaggio sulla seconda ad otto giornate dal termine. La squadra di Inzaghi non perde da sei mesi ed è reduce da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque LE ...