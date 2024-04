Udienza Generale Papa Francesco parla della virtù sociale per eccellenza

(Di mercoledì 3 aprile 2024), dopo la Settimana Santa, è tornato in Piazza San Pietro per la consuetasettimanale del mercoledì, e ha ripreso il ciclo delle sue catechesi. Il consueto giro inmobile in Piazza e poi ha affrontato unamolto particolare che è di grande importanza per tutta la società. “La giustizia è la ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Città del Vaticano, 03 apr. - (Adnkronos) - Il Papa , sulla jeep scoperta, è arrivato in piazza San Pietro per l'udienza generale . Avvolto nel cappotto bianco, Francesco sta compiendo alcuni giri ... (liberoquotidiano)

Il Papa, cessate il fuoco a Gaza, prego per i volontari uccisi - Il Papa nell'Udienza Generale ha rinnovato il suo appello per la fine delle guerre nel mondo, a partire dalla Striscia di Gaza e dall'Ucraina. "Torno a rinnovare la mia ferma richiesta per un ...ansa

Papa, 'Troppi ragazzi morti nella follia della guerra' - "Ho nelle mani un rosario e un libro del Nuovo Testamento lasciato da un soldato morto nella guerra. Questo ragazzo si chiamava Oleksandr, Alessandro, 23 anni. Alessandro leggeva il Nuovo Testamento e ...ansa

