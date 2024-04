Ufficiali ucraini ammettono il rischio débâcle: “La linea del fronte può crollare in caso di attacco mirato russo. F-16 Non servono più” - In caso di offensiva russa concentrata in determinate zone del fronte, le linee ucraine rischiano di crollare. Non lo dicono i militari russi, non lo dicono gli osservatori internazionali, lo dicono a ...ilfattoquotidiano

Il fronte ucraino sta collassando: la Russia può sfondare, la Nato entra in guerra - La Russia è pronta a una nuova offensiva e questa volta potrebbe sfondare le linee ucraine: è questo il motivo per cui la Nato e l'Europa si stanno preparando alla guerramoney

Ucraina, serie di raid russi: morti e feriti. Kiev: "Intercettati 4 droni Shahed" - Le forze russe hanno attaccato 13 oblast dell'Ucraina nell'ultimo giorno di guerra, uccidendo tre persone e ferendone 21, compresi bambini. Lo hanno riferito le autorità regionali. La Russia ha ...adnkronos