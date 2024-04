Ucraina | Mattarella | ' bene posizione Costa d' Avorio conforme a principi Onu' **

IL PRESIDENTE - Mattarella: "La violenza a Gaza è un ostacolo per la sicurezza di Israele e la costruzione di uno stato palestinese" - Siamo "preoccupati per la situazione in Medio Oriente dopo la nefasta giornata di vergogna del 7 ottobre, un giorno di onta, con attacchi di Hamas contro inermi cittadini, bambini, donne e anziani e p ...napolimagazine

Italia-Costa d'Avorio, Mattarella arrivato a Abidjan - (LaPresse) Sergio Mattarella è atterrato a Abidjan, in Costa d'Avorio, per la prima visita di Stato di un presidente della Repubblica nel Paese. Ad accogliere il Capo dello Stato ...ilmattino

Mattarella in Africa, prima tappa in Costa d'Avorio - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato l'Italia per una missione in Africa. Il capo dello Stato atterrerà in serata ad Abidjan, in Costa d'Avorio, prima tappa di un viaggio che ...ansa