Ucraina | l’allarme dei generali | “Il fronte sta per crollare”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La guerra della Russia insembra non dover finire mai. Un nuovo Afghanistan alle porte dell’Europa. Sono ormai 770 giorni che dura ininterrottamente. E cresce il timore di Kiev di un tracollo diagli invasori. Volodymyr Zelensky abbassa l’età dei giovani per il reclutamento nelle forze armate: da 27 a 25 anni. Nel paese cresce la paura, la stanchezza e l’insofferenza per la guerra ma il presidente usa il pugno di ferro contro i suoi stessi connazionali. A nord la vicina Bielorussia “si sta preparando alla guerra” sebbene l’auspicio è che non sia necessario farla, secondo quanto ha affermato il presidente Alexander Lukashenko. Da parte sua il ministro della Difesa di Mosca, Sergei Shoigu, fa dichiarazioni di tenore almeno in parte propagandistico: “Nei primi tre mesi dell’anno le forze russe hanno conquistato oltre 400 chilometri quadrati ...