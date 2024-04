Ucraina | Kiev | ' intercettati 4 droni Shahed'

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 apr. (Adnkronos) - Le forze russe hanno lanciato tre missili guidati antiaerei S-300 e quattrod'attaccocontro l'durante la notte. Lo ha riferito l'aeronautica militare di, aggiungendo che le unità di difesa aerea hanno intercettato con successo i quattrorussi. Secondo l'aeronautica militare, isono stati lanciati da Primorsko-Akhtarsk, in Russia. Gruppi di fuoco mobili hanno abbattuto isulle oblast di Khmelnytskyi, Zhytomyr, Kirovohrad e Cherkasy. Nelle ultime settimane le forze russe hanno lanciato raffiche di missili econtro le infrastrutture energetiche ucraine. Un attacco disulla città di Dnipro ieri ha ferito almeno 18 persone, tra cui cinque ...

