(Di mercoledì 3 aprile 2024) Washington, 3 apr. (Adnkronos) – L’attacco dei droni ucraini agli impianti industriali nella Repubblica russa delsegna undisostanziale nella capacità didi condurre attacchi araggio in profondità nel territorio russo. Lo ha affermato l’Istituto per lo studio della guerra (Isw). Le forze ucraine hanno colpito le fabbriche di droni a Yelabuga e Nizhnekamsk, nel, secondo quanto riferito dall’agenzia di intelligence militare(Hur). Yelabuga si trova a 1.200 chilometri dal confine russo-ucraino.Nelle ultime settimane, l?esercito ucraino ha utilizzato droni araggio per attaccare con successo una serie di raffinerie di petrolio russe. L’attacco di ieri è il primo di questo tipo da parte ...

«Le forze russe continueranno in primavera gli sforzi di offensiva in corso per destabilizzare le linee difensive ucraine, mentre si preparano ad una nuova offensiva in estate». A rivelarlo è ... (iltempo)

8.22 Secondo l'Institute for the Study of War (Isw), negli ultimi mesi le forze armate russe hanno conquistato 500chilometri quadrati di territorio ucraino. Intanto, Kiev riferisce di nuovi ... (televideo.rai)

Ucraina, l'attacco in Tatarstan punto di svolta per Kiev nei raid a lungo raggio - La Russia ha perso 444.370 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero comprende 710 vittime ...ilgazzettino

Ucraina: Isw, ‘attacco in Tatarstan punto di svolta per Kiev in raid a lungo raggio’ - Lo ha affermato l’Istituto per lo studio della guerra (Isw). Le forze ucraine hanno colpito le fabbriche di droni a Yelabuga e Nizhnekamsk, nel Tatarstan, secondo quanto riferito dall’agenzia di ...ilsannioquotidiano

Russia, Shoigu: liberati 400 km quadrati di territorio ucraino - Russia, Shoigu: liberati 400 km quadrati di territorio ucraino 02 aprile 2024 , inclusi cinque insediamenti nell'Ucraina orientale nell'ultimo mese. Intervenendo a una riunione… Leggi ...informazione