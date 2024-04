(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 aprile 2024 - Inel mirino di. Il Cremlino non gradisce la presenza al fronte di soldati di ventura in generale, ma quelli di, ben addestrati ed equipaggiati, sono un problema in più. Inoltre la Svezia, appena entrata nella Nato, non fa nulla per impedire questo arruolamento in milizie private, anzi: la scorsa settimana il portavoce del ministero degli Esteri svedese Tumas Vanesk aveva dichiarato che l'ambasciatapotrebbe reclutareper partecipare alla guerra senza problemi perché non è illegale secondo il diritto internazionale.: “cerca di legittimare i suoi” La Russia "è consapevole della partecipazione di ...

L'Ucraina annuncia di voler far saltare in aria il ponte di Crimea - Guerra psicologica, perché quando uno ha in mente di fare qualcosa non lo annuncia. Una fonte dell’intelligence militare Ucraina ha riferito al Guardian che «nella prima metà del 2024 sarà messo in ...globalist

Ucraina-Russia, le notizie di oggi in diretta | Alti ufficiali ucraini a Politico: «Grande rischio che le linee del fronte crollino» - • È il 770° giorno di guerra in Ucraina. • Biden a Xi: «Gli Usa preoccupati dalla collaborazione con Mosca». • In Ucraina oltre cinquemila disertori evadono il servizio militare. • Mosca: «Conquistati ...msn

Ucraina, i mercenari svedesi spaventano Mosca che accusa Stoccolma: “Tenta di legittimarli” - Il Cremlino non ha gradito l’affermazione del ministero degli Esteri svedese sulla possibilità che l'ambasciata Ucraina della capitale possa reclutare contractor da inviare in guerra perché non è ...quotidiano