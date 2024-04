Ucciso il nipote del boss Decaro si risveglia a Bari | È in mano ai clan

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Meglio tardi che mai. Ci voleva il sangue per le strade per far sobbalzare dalla poltrona il sindaco di, Antonio, che ormai da settimane alimenta le barricate contro la Commissione ministeriale sull'ipotesi di scioglimento per mafia del Comune. Che non fosse un golpe politico del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi era già palese, di fronte a quei 130 arresti che rivelano quanto i 14del capoluogo pugliese abbiano le mani ferme sulla città. Ma se, fino al giorno di Pasquetta, qualcuno poteva ancora avanzare dubbi, ecco che sono arrivati gli spari a svegliare le coscienze. Perché aè scoppiata una nuova guerra di mafia, che ha già fatto la sua prima vittima: il 41enne Raffaele Capriati, detto Lello, figlio Sabino, che a sua volta è il fratello di Antonio Capriati, lo storico ...