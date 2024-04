Tuttosport – Manna | un altro juventino a Napoli Retroscena Marotta e il futuro di Cherubini

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 2024-04-03 16:16:33 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: TORINO – A prescindere dall’assunto che Giovannisia (e lo è) un ottimo professionista e che porti in dote già ottime esperienze che impreziosiscono i “soli’ 35 anni di età, il fatto che Aurelio De Laurentiis scelga il prossimo direttore sportivo deltra uno dei dirigenti ancora sotto contratto (unanno) della Juventus, ricorda un poco quel gioco infantile di chi “ce l’ha più grosso”: tu mi hai preso Cristiano Giuntoli l’anno scorso? E io ti sfiloquest’anno.al, la Juve e la Next Gen Ma sarebbe ingeneroso e banale ridurre tutto a una ripicca adolescenziale, soprattutto se si ha a che fare con dirigenti lungimiranti e illuminati del calibro del presidente ...

Giuntoli ha garantito per Manna con De Laurentiis che è passato oltre il suo essere juventino . Lo scrive Tuttosport. A prescindere dall’assunto che Giovanni Manna sia (e lo è) un ottimo ... (ilnapolista)

ITALIANO, De Laurentiis ne ha già parlato con Manna - Il Corriere dello Sport scrive che il Napoli lavora al tecnico del futuro. Da tempo il presidente Aurelio De Laurentiis palesa la sua stima nei confronti di Vincenzo Italiano che ciclicamente, ...firenzeviola

Manna corre verso Napoli, ma poteva andare all'Inter: il retroscena - Giovanni Manna, come riporta l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, era stato monitorato con attenzione anche dall'Inter. Aurelio De Laurentiis sembrerebbe avere puntato su Giovanni Manna per ...areanapoli

Rassegna Stampa del 3 Aprile, Genoa: Retegui non preoccupa. Intervista al doppio ex Jankovic - Tuttosport – Oltre ad accostare il nome di Matteo Scala, uomo mercato del Genoa, alla Juventus, da cui se ne andrà Manna direzione Napoli, Tuttosport parla di Gilardino e titola: “Sirene per Gilardino ...buoncalcioatutti