“Tutto bello ma guardate che succede ora” Mirko e Perla | dopo il GF il pubblico ha visto tutto

"Carina", e in avvio perfino belloccia, contro la Torres la seconda Spal di Mimmo Di Carlo è mancata dello spadone che raramente in stagione ha saputo calare, e che è tra le prime ragioni della ... (sport.quotidiano)

Le polemiche per l’arbitraggio di Lazio-Milan non si placano nemmeno a tre giorni di distanza. E le pesanti accuse lanciata dal senatore e presidente della Lazio, Claudio Lotito, non c’entrano. Il ... (ilfattoquotidiano)