Tutti i rischi dell’age verification per i siti a luci rosse

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La domanda è retorica (ma qualcuno, forse, non se la sta ponendo in modo corretto): affidereste i vostri dati personali – e i dati personali dei minori – a delle piattaforme, come quelle che propongono dei contenuti per adulti, che a volte hanno mostrato video che ritraevano delle persone senza il loro consenso, quando non addirittura immagini di violenza? Se il controllo su questa tipologia di contenuto multimediale a volte è lacunoso, cosa accadrebbe nel caso in cui i gestori di queste piattaforme si trovassero a maneggiare grandi quantitativi di dati personali? Eppure, oggi si parla con molta scioltezza di ageper le piattaforme per adulti, di metodi di accesso regolamentati ai loro contenuti, di una consultazione dell’Agcom per stabilire i principi secondo i quali tutto questo potrà accadere. Il tutto con un livello di consapevolezza medio molto basso, ...