Tutte le novità sulla tv le dà in anteprima FQMagazine | La7 in trattativa con Flavio Insinna per il preserale | Massimo Giletti e lo speciale su Ustica | in arrivo il docu-film sulla vita di Fabrizio Corona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A Viale Mazzini sono convinti che per le nuove nomine bisognerà attendere le prossime Europee. “Tempi troppo stretti ma l’accordo c’è ed è chiuso“, assicurano i beninformati per poi accennare alla solita lista con Giampaolo Rossi, meloniano di ferro, pronto ad occupare la poltrona di amministratore delegato. Chi conosce la Rai come “apparato”, come “sistema”, sa da tempo che è la cartina di tornasole della politica. L’azienda che anticipa le future mosse e i nuovi equilibri, già troppo precari: quel che vale oggi non vale domani. La certezza, dicevamo, è che Rossi siederàpoltrona più importante e che il servizio pubblico non potrà permettersi altre grane e sfondoni. Il futuro è tutto da scrivere. Mediaset deve rilanciare Canale 5 e confermare la voglia di cambiamento. È una partita a cui Pier Silvio Berlusconi tiene molto, studia le mosse, i ...