Turisti arrivano tardi e la nave da crociera se ne va lasciandoli su un’isola in Africa | “Un incubo | aiutateci Siamo ancora qui senza soldi né medicine”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un gruppo di otto, sei americani e due australiani, si è trovato in una situazione spiacevole dopo unacon la compagnia Norwegian Cruise Lines. La, partita da Città del Capo per un viaggio di tre settimane verso Barcellona, ha fatto tappa nell’isolana di São Tomé. Durante un tour locale, alcunihanno fattoe laè salpatadi loro. Tra i passeggeri rimasti a terra c’erano una donna incinta e un viaggiatore paraplegico. Jill e Jay Campbell, una coppia della Carolina del Sud, hanno raccontato la loro disavventura al Today Show, spiegando di aver speso oltre 5.000 dollari nel tentativo di raggiungere la, pagando hotel e cibo per tutti. Nonostante gli sforzi della guardia costiera ...

Con il Salone del Camper il turismo è en plain air - Le vacanze all'aria aperta saranno le protagoniste del prossimo Salone del Camper. La quindicesima edizione della fiera dedicata ai viaggi en plain air è stata annunciata per il prossimo mese di sette ...ansa

Turisti di una nave da crociera abbandonati su un’isola in Africa: cosa è successo - L’odissea di otto Turisti della Norwegian Cruise Line, rimasti a terra sull’isola di São Tomé - LaPresse /CorriereTv ...video.corriere

Gruppo di Turisti in ritardo abbandonato sull’isola di São Tomé in Africa - Un gruppo di Turisti in viaggio con la Norwegian Cruise è stato lasciato sull'isola di São Tomé in Africa perché era in ritardo.lettera43