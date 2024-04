Turismo straniero in Italia | +17% nel 2023 I dati di Banca d’Italia nel forum di Pietrarsa

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Secondodid’, ilinternazionale innelha mostrato una crescita del 17% rispetto al 2022, con oltre 125 milioni di arrivi turistici nelle strutture ricettive (+5,5% rispetto al 2022), di cui circa 68 milioni solo di stranieri. Disi sta parlando nella IX Edizione nazionale di ‘Meet– Ilsostenibile’, evento promosso e organizzato da Destination, in programma il 3 e 4 aprile al Museo Nazionale Ferroviario ditra Portici e Napoli. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Commissione Europea, Enit, Regione Campania, Comune di Napoli, Fondazione FSne, Università degli Studi di Napoli Federico II ...

Turismo in crescita in Friuli Venezia Giulia: numeri positivi nonostante le sfide del 2023 - Dati positivi sul Turismo in Friuli Venezia Giulia nel 2023, con un aumento delle presenze turistiche, degli arrivi internazionali e degli investimenti nel settore. Le prospettive future includono ...girofvg

Il Turismo straniero in Italia, +17% nel 2023 - Secondo dati di Banca d'Italia, il Turismo internazionale in Italia nel 2023 ha mostrato una crescita del 17% rispetto al 2022, con oltre 125 milioni di arrivi turistici nelle strutture ricettive (+5, ...ansa

Influencer, i viaggi innovativi sono con loro. E nascono in Liguria. L’organizzatrice: “Anche se di età diverse, la formula funziona” - Oltre alle lauree, ai corsi di formazione e ai libri dedicati al Turismo, Giada coltiva la tanto ricercata resilienza: nel 2021, dopo la pandemia azzera-Turismo la sua attività fiorisce con nuove idee ...ilsecoloxix