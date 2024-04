Turismo | sold out per Pasqua | E al mare? Magari già da aprile

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Lache abbiamo appena vissuto, con i nostri alberghiout, deve spingerci ad avere l’ambizione di fare molto di più, anche sul piano dell’accoglienza turistica e, più in generale, dell’offerta commerciale. Perché l’appeal di Pisa è fortissimo e internazionale e ilè un volano fondamentale della nostra economia". Il sindaco Michele Conti registra i buoni risultati del periodo ma guarda avanti. Sindaco cosa serve per fare ancora meglio? "Noi continueremo a lavorare sulle manutenzioni e le riqualificazioni del patrimonio pubblico cittadino, ma anche la componente privata può fare di più e meglio per diventare una destinazione turistica internazionale anche sotto il profilo dei servizi". Si guarda all’estate. Presto apriranno anche gli stabilimenti balneari? "Sarei molto contento, se il meteo lo permette, se ...

