Tumore al colon in aumento tra gli under 40 L’allarme degli esperti | “Attenti a questi sintomi”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Casi dialintra gli40. Questolanciato dal dottor Michael Cecchini, co-direttore del programma colorettale presso il Center for Gastrointestinal Cancers e oncologo medico presso lo Yale Cancer Center. Un fenomeno che preoccupa, anche perché le cause di questo preoccupante boom non sono ancora del tutto note: “Glipensano che si tratti di qualcosa di legato allo stile di vita e all’ambiente, ma non abbiamo ancora la certezza”. L’esperto ha invitato anche la popolazione più giovane a fare attenzione a eventuali segnali di pericolo. E, in particolare, a un sintomo specifico che non andrebbe mai sottovalutato.alintra gli40. ...