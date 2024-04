Troppi danni per i colpi in testa | la denuncia del calciatore Raphael Varane

(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) – Il calcio torna ad interrogarsi sui rischi deineurologici per i traumi cranici con idi. Il ‘j’accuse’ arriva da, giocatore francese oggi al Manchester United, in un’intervista con ‘L’Equipe’. “Ho accusato diverse commozioni cerebrali nella mia carriera”, ha raccontato il. “Se ripenso al passato mi rendo contro di aver giocato due delle partite più brutte della sua carriera pochi giorni dopo aver subito un colpo di”, ha aggiunto il campione del mondo con la Francia nel 2018, vicecampione del mondo nel 2022. Le partite ‘incriminate’ sono Francia-Germania nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2014 e poi quando ha giocato con il Real Madrid, gli ottavi della Champions League 2020 contro il Manchester ...

