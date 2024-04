Triestina-Atalanta U23 oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ecco la, l’, latv e lodiU23, match dello stadio Nereo Rocco valevole per il recupero della trentatreesima giornata del campionato italiano di. La compagine friulana si sta giocando la possibilità di conquistare il terzo posto e di entrare nei playoff saltando il primo turno, quindi ha bisogno della vittoria. Anche la formazione nerazzurra ha lo stesso obiettivo e spera di poter fare un passo in avanti superando unaconcorrente. I padroni di casa sono reduci da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque e non hanno alcuna intenzione di fermarsi proprio sul più bello. La compagine ospite, dal suo canto, ha ottenuto un solo successo nelle ...

ATALANTA U23-TRENTO 1-0 Marcatori: 84? Bonfanti Atalanta Under 23: Vismara, Palestra, Del Lungo, Bonfanti, Muhameti (84? Mendicino), Gyabuaa (61? Mallamo), Cisse (61? De Nipoti), Varnier (C), Di ... (bergamonews)

La diretta testuale di Triestina-Atalanta U23, match dello stadio Nereo Rocco valevole per il recupero della trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La compagine ... (sportface)

Le partite di oggi: il programma di mercoledì 3 aprile - Non mancano gli appuntamenti con il calcio giocato da poter seguire anche in questa giornata di mercoledì 3 aprile 2024. Prosegue e si conclude.tuttomercatoweb

LIVE – Triestina-Atalanta U23, Serie C 2023/2024 (DIRETTA) - La diretta testuale di Triestina-Atalanta U23, match dello stadio Nereo Rocco valevole per il recupero della trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine friulana ...sportface

Triestina verso il recupero con l’Atalanta U23. Bordin: “Svoltato dopo periodo negativo” - "Ho sempre detto che la vittoria è la miglior medicina per voltare pagina dopo un periodo negativo come quello che abbiamo passato noi. E’ ovvio che non è sufficiente e che ci sia sempre qualcosa da m ...padovasport.tv