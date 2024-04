Tragedia a Caltagirone | ritrovato cadavere il 73enne disperso in campagna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 Si è da poco conclusa tragicamente la ricerca di un uomo di 73 annidalla notte scorsa nelle campagne di. La ricerca si è protratta per tutta la mattina dopo aver ricevuto, stamani, la segnalazione da parte dei familiari. Sul posto hanno operato la squadra del Distaccamento dicon un Posto di Comando Avanzato e la funzione di Topografia Applicata al Soccorso. La ricerca è stata condotta anche con l’utilizzo del Nucleo Cinofili del Vigili del Fuoco e con il supporto aereo di un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania. L’uomo è stato individuato in una zona impervia e difficilmente accessibile proprio dell’equipaggio del velivolo, in contrada Valle delle Ferle. Immediatamente raggiunto e soccorso dalla squadra dei Vigili del Fuoco è stato ...