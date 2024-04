Traffico Roma del 03-04-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare n carreggiata interna un incidente in quest’ultima ora è rallentato ulteriormente gli spostamenti tra la Nomentana e lo svincolo dell’autostrada– Teramo mentre diminuisce la circolazione sul restante percorso menoin uscita dasul tratto Urbano della A24 stessa situazione sulla tangenziale est ma sono ancora possibili rallentamenti su via del Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni acittà su via Aurelia Antica prosegue la chiusura alper un precedente incidente tra via di Villa Betania è via delle Fornaci prestare attenzionerallentato ancora per la presenza di un incidente in prossimità Dei Parioli su via Giovanni ...