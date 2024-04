Traffico Roma del 03-04-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra via della Pisana e via Aurelia tra Cassia bis Veientana e Salaria e poi tra Nomentana e Prenestina Code in uscita dalla città sul tratto Urbano della 24Teramo da via Fiorentini al Raccordo Anulare si sta in fila anche su via Salaria per lavori ad altezza di Settebagni in direzione di Monterotondo ci spostiamo sulla tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata posta a rallentamenti e code da Monti Tiburtini a via Salaria resta chiusa per incidente via Aurelia Antica tra via di Villa Betania è via delle Fornaci delle due direzioni per i dettagli di queste e di altre notizie ...