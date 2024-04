Traffico Roma del 03-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla Grande Raccordo Anulare maggiori disagi in questo primo pomeriggio per i viaggiatori della carreggiata interna a causa di un incidente tra Aurelia e Selva Candida un altro incidente comunque in via di risoluzione ha rallentato ulteriormente chi viaggia tra Ardeatina e Pontina Per lo stesso motivo ulteriori rallentamenti in uscita dasul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est Tor Cervara acittà nel quartiere San Lorenzo ricordiamo ancora i lavori di manutenzione per la rete tranviaria su via dei Reti con la chiusura tra via dei Volsci e via Tiburtina modifiche per le linee tram 2 3 19 siamo ora su via Ostiense dove dalla prima Aprile prosegue la chiusura tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia chica su entrambe ...