Traffico Roma del 03-04-2024 ore 15 | 30

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna un precedente incidente ha rallentato maggiormente gli spostamenti tra Ardeatine e Pontina in graduale aumento ilsui restanti tratti del gra e sul tratto Urbano della A24 circolazione maggiore in prossimità di Tor Cervara in uscita dalla capitale non segnaliamo disagi di rilievo sull’intero percorso della tangenziale est proseguono i lavori in corso su via Salaria dove non si escludono rallentamenti o code nei momenti di maggiorin prossimità di Settebagni su tutte e due i sensi di marcia acittà nel dettaglio su via Ostiense ricordiamo la chiusura tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica su entrambe le direzioni divieto di transito causato da un urgente intervento alla rete ...