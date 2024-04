Traffico Roma del 03-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all’ascoltoin coda sullaFiumicino in prossimità del raccordo anulare in direzionesegnalato anche un incidente intenso ilsulla Tangenziale Est con code tra via Nomentana e via Salaria verso lo stadio Olimpico un incidente sulla via Salaria rallenta ilall’altezza di via Gaiole in Chianti Verso il raccordo anulare rallentamenti per un incidente anche in via della Pineta Sacchetti e altezza incrocio con via Callisto II proseguono i lavori sulla via Salaria con modifica la viabilità all’altezza di Settebagni attive e chiusure e deviazioni per ildi zona inevitabile la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggiormaggiori informazioni su queste altre notizie ...