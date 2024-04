Traffico Roma del 03-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàin coda sulla carreggiata esterna del raccordo tra via Aurelia e via della Pisana che usa una corsia di marcia all’altezza di via della Pisana per un veicolo in fiamme proseguono nel quartiere San Lorenzo i lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti chiuso il tratto tra via dei Volsci e via Tiburtina variazioni di servizio per le linee tram 2 3 e 19 la linea 2 continua ad essere sostituita integralmente da basse la linea 3 Presta servizio con tram tra stazione Trastevere e Porta Maggiore e con bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia la linea 19 e servizio con Tram Tra 100 celle e Porta Maggiore e con bus tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento partiti questa mattina nuovi lavori in via Carlo emery con transito a senso unico alternato all’altezza ...