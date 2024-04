Traffico Roma del 03-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla diramazioneSud Concorde tra Torrenova il raccordo in direzione dicode peranche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra il bivio per la 24 e la via Tiburtina verso la via Salariain coda anche sulla via Salaria tra via Gaiole in Chianti è l’uscita per la tangenziale est verso il centro città partiti questa mattina nuovi lavori in via Carlo emery con transito a senso unico alternato all’altezza dell’incrocio con via Sant’Oreste prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a ...