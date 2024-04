Traffico Roma del 03-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Sono in corso i lavori di riqualificazione di via di Tor Bella Monaca nel sesto Municipio il cantiere è iniziato a Marzo è a cura del dipartimento capitolino lavori pubblici e ha un costo di 3 milioni di euro di Fondi giubilari le lavorazioni attuali fa sapere il Campidoglio completano ed integrano il precedente stralcio dei lavori interessano la tratta per circa 3 km da via Casilina al Raccordo in entrambi i sensi di marcia le altre notizie fascia verde prorogati sino a fine ottobre i divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti lo stop Valido dal lunedì al sabato festivi esclusi interessa le auto a benzina sino a Euro 2 quelle diesel fino a Euro 3 moto e motorini Euro 0 ed Euro 1 ci sono delle ...