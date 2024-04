Traffico Roma del 03-04-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all'ascolto code perintenso in entrata asulla diramazione aNord tra Settebagni e il raccordo In quest'ultima direzione code peranche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Appia trafficato il tratto Urbano della A24 Concorde tra torcione e la tangenziale est code sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada e l'aeroporto dell'Urbe verso la tangenziale